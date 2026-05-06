Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditanya Hakim Soal Kabur, Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus: Siap, Tidak!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |22:10 WIB
Ditanya Hakim Soal Kabur, Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus: Siap, Tidak!
Sidang penyiraman Andrie Yunus (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Militer Jakarta menanyai terdakwa kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, terkait kemungkinan melarikan diri. Namun, terdakwa menegaskan tidak akan kabur.

"Mau kabur tidak?" tanya hakim dalam persidangan, Rabu (6/5/2026).

"Siap, tidak," jawab Terdakwa I, Sersan Dua Edi Sudarko.

Pertanyaan tersebut muncul saat hakim membahas kondisi mata terdakwa yang ikut terkena cairan saat melakukan penyiraman terhadap Andrie Yunus. Hakim juga meminta agar terdakwa mendapatkan penanganan medis yang layak.

"Nah ini demi kesehatan saudara. Kasihan kalau di sel tidak ada yang merawat. Mata ini aset, mudah-mudahan bisa mendapat penanganan lebih lanjut," ujar hakim.

Sebelumnya, hakim menyoroti terdakwa Edi yang kerap memejamkan mata selama sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Terdakwa mengaku matanya masih terasa perih.

"Saya lihat terdakwa I memejamkan mata terus, masih perih ya?" tanya hakim.

"Siap," jawab terdakwa.

Hakim kemudian menanyakan apakah terdakwa mendapatkan kontrol kesehatan selama berada di sel.

"Kontrol kesehatan di sel ada tenaga medis?" tanya hakim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216749//oditur_tampilkan_tumbler_berisi_air_keras-aJVt_large.jpg
Sidang Kasus Andrie Yunus, Tumbler Berisi Air Aki Mobil Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216742//sidang_penyiraman_andrie_yunus-T9fP_large.JPG
Gemas Lihat Aksi Amatir Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus, Hakim: Malu-maluin BAIS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216730//andrie_yunus-Sjei_large.jpg
Hakim Minta Oditur Hadirkan Ahli Kimia di Sidang Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216723//penyiraman_air_keras-cQEq_large.jpg
Saksi BAIS TNI Bantah Ada 'Operasi Khusus' Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216716//andrie_yunus-Vtvo_large.jpg
Saksi Marah Pelaku Penyiraman Andrie Yunus Anggota BAIS TNI, Coreng Nama Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216706//penyiraman_air_keras-ZhUg_large.jpg
Saksi Akui Sempat Lihat Terdakwa Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus, Wajahnya Gosong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement