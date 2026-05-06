HOME NEWS NASIONAL

Gemas Lihat Aksi Amatir Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus, Hakim: Malu-maluin BAIS!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |14:13 WIB
Gemas Lihat Aksi Amatir Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus, Hakim: Malu-maluin BAIS!
Sidang penyiraman Andrie Yunus (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua majelis hakim, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, mengaku gemas melihat tindakan para terdakwa dalam kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang dinilai amatir.

"Saya ini bukan orang intel, mungkin rekan-rekan di sini juga sama. Tapi melihat kejadian seperti itu, seperti yang tadi disampaikan penasihat hukum, kok amatir sekali. Jujur saja, saya jadi gemas melihatnya. Ini terkesan malah memalukan BAIS," ujar hakim dalam persidangan, Rabu (6/5/2026).

Menurut hakim, perbuatan para terdakwa tersebut mencoreng nama baik BAIS TNI. Pasalnya, tindakan mereka terlihat tidak mencerminkan profesionalitas aparat intelijen dan terkesan berantakan.

Dalam persidangan, hakim sempat menanyakan pandangan tersebut kepada Komandan Detasemen Markas (Denma) BAIS TNI, Kolonel Infanteri Heri Heryadi, yang dihadirkan sebagai saksi. Namun, Heri memilih tidak memberikan penilaian terkait aksi para pelaku.

"Menurut pendapat saudara, apakah ini cara kerja orang BAIS seperti ini?" tanya hakim.

"Siap izin, kami tidak berpendapat mengenai hal tersebut," jawab saksi.

"Secara pribadi?" cecar hakim.

 

Hakim Minta Oditur Hadirkan Ahli Kimia di Sidang Andrie Yunus
Hakim Minta Oditur Hadirkan Ahli Kimia di Sidang Andrie Yunus
Saksi BAIS TNI Bantah Ada 'Operasi Khusus' Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus
Saksi BAIS TNI Bantah Ada 'Operasi Khusus' Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus
Saksi Marah Pelaku Penyiraman Andrie Yunus Anggota BAIS TNI, Coreng Nama Baik!
Saksi Marah Pelaku Penyiraman Andrie Yunus Anggota BAIS TNI, Coreng Nama Baik!
Saksi Akui Sempat Lihat Terdakwa Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus, Wajahnya Gosong
Saksi Akui Sempat Lihat Terdakwa Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus, Wajahnya Gosong
5 Saksi dari BAIS TNI Dihadirkan di Sidang Andrie Yunus
5 Saksi dari BAIS TNI Dihadirkan di Sidang Andrie Yunus
Sidang Lanjutan Penyiraman Air Keras, Hakim Minta Andrie Yunus Dihadirkan
Sidang Lanjutan Penyiraman Air Keras, Hakim Minta Andrie Yunus Dihadirkan
