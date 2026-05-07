HOME NEWS NASIONAL

Bangun Ribuan Gedung KUA, Kemenag: Jawab Kebutuhan Masyarakat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |16:02 WIB
Bangun Ribuan Gedung KUA, Kemenag: Jawab Kebutuhan Masyarakat
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi
A
A
A

JAKARTA — Kementerian Agama  memperkuat layanan Kantor Urusan Agama (KUA) melalui pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Pemerintah dalam kurun waktu 9 tahun telah membangun 1.758 gedung KUA menggunakan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, mengatakan, pemanfaatan SBSN untuk pembangunan KUA telah berjalan sejak 2014. Menurutnya, skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sarana layanan keagamaan bagi masyarakat.

“Harapan publik terhadap layanan KUA sangat tinggi. Karena itu, penguatan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan yang lebih baik,” ujar Zayadi di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, pemanfaatan SBSN untuk penguatan lembaga keagamaan Islam, termasuk KUA, dinilai tepat sasaran dan sejalan dengan prinsip syariat.

Zayadi menegaskan, KUA kini tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat pencatatan nikah, tetapi telah berkembang menjadi pusat layanan keagamaan masyarakat yang lebih luas.

Saat ini, kata dia, layanan KUA mencakup bimbingan keluarga sakinah, konsultasi keagamaan, layanan wakaf dan zakat, pembinaan kemasjidan, serta berbagai layanan sosial keagamaan lainnya.

 

