Menag Ajak MUI dan Ormas Islam Jadi Penyejuk di Tengah Dinamika Global

JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk terus berperan aktif di tengah masyarakat.

Menurutnya, di tengah dinamika global yang tidak menentu serta disrupsi informasi, keberadaan MUI dan ormas Islam menjadi sangat penting.

"Majelis Ulama hadir sebagai penuntun arah, penjaga keseimbangan, dan rujukan yang meneduhkan di tengah berbagai perbedaan," kata Menag dalam sambutannya pada acara Silaturahmi Nasional Ormas Islam dan Halalbihalal Idulfitri 1447 H MUI di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Pemerintah, lanjutnya, memandang MUI dan ormas-ormas Islam sebagai mitra strategis yang tidak tergantikan. Karena itu, pemerintah memiliki harapan yang sederhana namun mendasar.