Siklon Tropis Jangmi Terdeteksi, BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi keberadaan Siklon Tropis Jangmi yang berkembang dari Bibit Siklon Tropis 99W di sekitar Laut Filipina, sebelah utara Papua. Fenomena ini berpotensi memicu hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan.

BMKG menyebut Siklon Tropis Jangmi memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.

“Siklon Tropis Jangmi yang berkembang dari Bibit Siklon Tropis 99W di sekitar Laut Filipina, sebelah utara Papua, memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di sebagian wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya,” tulis BMKG, Jumat (29/5/2026).

BMKG menjelaskan, keberadaan sistem siklonik tersebut memengaruhi pola aliran massa udara dan mendukung peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitar lintasannya.

“Dalam sepekan ke depan, Siklon Tropis Jangmi diprakirakan berada di sekitar Laut Filipina, sebelah utara Papua. Sistem ini berpotensi membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) dan daerah pertemuan angin (konfluensi) yang memanjang dari Samudra Pasifik utara Maluku Utara hingga utara Papua,” tulis BMKG.