Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakiraan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (29/5/2026). Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya didominasi cuaca berawan, dengan sebagian wilayah lainnya diperkirakan hujan ringan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, seluruh kawasan diprediksi berawan. Kondisi tersebut meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca juga didominasi berawan, khususnya di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Namun, sejumlah wilayah lainnya diperkirakan mengalami hujan ringan, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Untuk wilayah Banten, cuaca bervariasi. Kabupaten Tangerang diprakirakan cerah, sedangkan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprediksi berawan.

(Arief Setyadi )

