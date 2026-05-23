Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Akhir Pekan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan pada Sabtu (23/5/2026).

Melansir laman BMKG, wilayah DKI Jakarta diprediksi hujan ringan, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Sementara di wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Bogor diperkirakan diguyur hujan disertai petir. Adapun Kota Bogor diprediksi hujan dengan intensitas sedang.

Kemudian, hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Untuk wilayah Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprediksi hujan ringan.

(Arief Setyadi )

