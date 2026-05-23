Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Akhir Pekan

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |05:01 WIB
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Akhir Pekan
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan pada Sabtu (23/5/2026).

Melansir laman BMKG, wilayah DKI Jakarta diprediksi hujan ringan, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Sementara di wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Bogor diperkirakan diguyur hujan disertai petir. Adapun Kota Bogor diprediksi hujan dengan intensitas sedang.

Kemudian, hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Untuk wilayah Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprediksi hujan ringan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/338/3219970/hujan-pQlV_large.jpg
BMKG Prediksi Sebagian Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219169/cuaca-r0fk_large.jpg
Ramalan Cuaca Jabodetabek 5 Hari ke Depan, BMKG: Waspada Hujan Sedang-Lebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/338/3218979/hujan-lRh3_large.jpg
Waspada! Hujan Diprediksi Guyur Mayoritas Wilayah Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/338/3218868/cuaca-qmez_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/338/3218451/hujan-WpNc_large.jpg
Cuaca Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218225/hujan-tnqM_large.jpg
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Hujan saat Libur Kenaikan Yesus Kristus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement