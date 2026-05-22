BMKG Prediksi Sebagian Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (22/5/2026) didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan.

Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diprediksi berawan. Sementara hujan ringan berpotensi mengguyur Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Adapun di wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang diprediksi berawan, sedangkan Kota Tangerang berpotensi mengalami hujan ringan. Begitu juga dengan prakiraan cuaca untuk Kota Tangerang Selatan bakal diguyur hujan ringan.

(Arief Setyadi )

