BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada Minggu (17/5/2026).

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 76-94 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 24-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 75-96 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 75-97 persen.

Hujan ringan juga diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 74-98 persen.

Jakarta Timur diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 73-98%.

Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 27-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 77-84%.

(Erha Aprili Ramadhoni)

