Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (6/5/2026) didominasi cuaca berawan.

Di wilayah DKI Jakarta, seluruh wilayah diperkirakan berawan, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan.

Untuk wilayah penyangga Ibu Kota, kondisi cuaca relatif serupa. Di Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok diprakirakan berawan sepanjang hari.

Adapun di wilayah Banten, Kabupaten Tangerang diprediksi mengalami hujan ringan. Sementara Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diperkirakan berawan. Secara umum, cuaca di Jabodetabek cenderung stabil dengan dominasi awan dan potensi hujan ringan di beberapa wilayah.

(Arief Setyadi )

