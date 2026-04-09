BMKG Prakirakan Hujan Guyur Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Kamis (9/4/2026). BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang mengguyur Ibu Kota.

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 72-93 persen.

Wilayah Jakarta Pusat juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 71-94 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 70-94 persen.

Hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 72-97 persen.

Jakarta Timur juga diprakirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 72-97%.

Kepulauan Seribu juga bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar 27-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 74-85%.



(Erha Aprili Ramadhoni)

