BMKG Prakirakan Hujan Guyur Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |05:06 WIB
BMKG Prakirakan Hujan Guyur Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Kamis (9/4/2026). BMKG memprediksi hujan denga1. Prediksi Cuaca Jakartan intensitas ringan hingga sedang mengguyur Ibu Kota.

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 72-93 persen. 

Wilayah Jakarta Pusat juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 71-94 persen. 

Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 70-94 persen. 

Hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 72-97 persen. 

Jakarta Timur juga diprakirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 72-97%.

Kepulauan Seribu juga bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar 27-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 74-85%.
 

