POM TNI Perkuat Sinergitas dengan Propam Polri, Ciptakan Stabilitas Nasional

JAKARTA - Pusat Polisi Militer (POM) TNI bersama Divisi Propam Polri memperkuat sinergisitas dan soliditas antar-institusi. Hal ini dilakukan untuk menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.

Penguatan sinergisitas itu dilakukan dengan menggelar Halal Bihalal Lebaran 1447 H sekaligus Coffe Morning.

Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta kesamaan langkah dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“TNI dan Polri merupakan satu kesatuan yang merepresentasikan negara di mata masyarakat, sehingga sinergitas yang solid menjadi kunci menjaga kepercayaan publik,” kata Karim kepada awak media, Jakarta, Rabu (8/3/2026).

Dengan adanya pertemuan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi dan koordinasi TNI–Polri dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.