HOME NEWS NASIONAL

TNI Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka Kasus Andrie Yunus ke Pengadilan Militer

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |20:18 WIB
Tersangka penyiraman air keras diserahkan ke pengadilan militer (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - TNI melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dengan empat tersangka prajurit TNI ke Pengadilan Militer Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyebut penyidik Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Selanjutnya, pada hari ini, Selasa, 7 April 2026, telah dilimpahkan berkas perkara, para tersangka, dan barang bukti tindak pidana penganiayaan Saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta, untuk selanjutnya akan diperiksa kelengkapan berkas syarat formil dan materil," kata Aulia, Selasa (7/4/2026).

Menurut Aulia, jika berkas dinyatakan lengkap, perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Adapun tersangka yang dilimpahkan berjumlah empat orang, yaitu berinisial NDP, SL, BHW, dan ES, beserta barang bukti.

"Pelimpahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam penegakan hukum yang profesional, terbuka, dan akuntabel, serta sebagai wujud ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI," ujarnya.

Topik Artikel :
KontraS tni Penyiraman Air Keras
Dendam Kesumat karena Dihina Ojol, Kakek Penderita Stroke Alami Luka Bakar Usai Disiram Air Keras
Biadab, Dua Eksekutor Penyiram Air Keras di Bekasi Diimingi Upah Rp9 Juta
Terkuak Motif Pelaku Penyiraman Air Keras di Bekasi, Dendam Direndahkan sebagai Ojol
Kakek Penderita Stroke Disiram Air Keras saat Hendak Sholat Subuh, Pelaku Ditangkap!
RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus: Stabil Meski Traumatis Berat
Koalisi Sipil Serukan Seluruh Masyarakat Kawal Kasus Andrie Yunus
