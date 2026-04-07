Wanita Korban Pencabulan Driver Taksi Online Alami Trauma

JAKARTA -Polisi menangkap driver taksi online asal Jakarta Pusat, WAH (39), pelaku dugaan kekerasan seksual terhadap wanita asal Jawa Tengah, SKD (20). Saat ini, korban menjalani trauma healing atas trauma yang dialaminya akibat peristiwa pencabulan tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta, Dwi Oktavia pada wartawan, Senin (6/4/2026).

"Jadi untuk kondisi korban mengalami trauma. Secara utuh, kita saat ini masih melakukan asesmen psikologis untuk korban dan nanti hasilnya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian, masih dalam proses," ujarnya.

Menurutnya, Dinas PPAPP Jakarta tengah melakukan asesmen terhadap psikologis korban. Nantinya, hasil asesmen bakal dilaporkan ke penyidik Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Dir PPA dan PPO, Kombes Rita Wulandari menerangkan, pelaku melakukan aksi pencabulan pada korban dalam pengaruh narkoba jenis sabu. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2025 lalu karena mengalami tekanan psikologis.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/338/3210811//polda_metro_jaya-tG45_large.jpg
Driver Taksi Online Cabul Manfaatkan Kaca Film Gelap, Ini Imbauan Penting Polisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/338/3210791//viral-BT16_large.jpg
Cabuli Penumpang dan Tuding Open BO, Driver Taksi Online Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/340/3210724//pelecehan_seksual-pEAs_large.jpg
Heboh Mahasiswa Diduga Rekam Dosen di Toilet Kampus Ternama Banten, Polisi Periksa Pelapor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210516//kondisi_bule_di_bali_usai_dipiting_petarung_mma-XH8l_large.jpg
Viral Petarung MMA Piting Bule Mabuk di Bali Gara-Gara Diduga Lecehkan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210471//pencabulan-h0o3_large.jpg
Berkas Kasus Pencabulan Anak di Jaksel yang Viral di Podcast Densu P21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210438//sopir_taksi_online-SZnp_large.jpg
Sopir Taksi Online yang Lecehkan Penumpang di Jakpus Ditangkap!
