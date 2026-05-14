Polri Sebut Otoritas Mesir Masih Cari Syekh Ahmad Al Misry

JAKARTA - Sekretaris NCB Hubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko menyebut bahwa sampai saat ini Otoritas Mesir masih mencari dimana lokasi persembunyian tersangka kasus dugaan pelecehan seksual Syekh Ahmad Al Misry.

"Jawaban hanya diberikan melalui telepon bahwa mereka (Otoritas Mesir), saat ini tengah mencari posisi pasti yang bersangkutan berada di Provinsi mana," kata Untung saat dikonfirmasi, Kamis (14/5/2026).

Sementara itu, Untung juga membantah kabar beredar yang menyebut Syekh Ahmad Al Misry sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. "Informasi tersebut tidak benar. Bahwa yang bersangkutan SAM masih berada di Mesir," ujarnya.

Lebih dalam, Ia menyebut pihak otoritas Mesir juga masih belum memberikan respon ihwal permintaan pemeriksaan yang diajukan Bareskrim Polri.

Pasalnya, kata Untung, Syekh Ahmad Al Misry telah terbukti memiliki dua kewarganegaraan yakni Indonesia dan Mesir.

"Hingga hari ini pihak otoritas Mesir belum memberikan jawaban scr resmi tentang permintaan kami untuk mengakomodir pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan permintaan penyidik," ucapnya.