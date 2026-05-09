Profil Irjen Pipit Rismanto, Jenderal Reserse Kini Pimpin Polda Jabar

JAKARTA - Irjen Pol Pipit Rismanto resmi ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat berdasarkan mutasi Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP.2026 yang ditandatangani AsSDM Kapolri Irjen Anwar tertanggal 7 Mei 2026.

Perwira tinggi Polri kelahiran 30 Desember 1972 itu menggantikan pejabat sebelumnya dalam rangka rotasi dan penyegaran organisasi di tubuh Polri.

Pipit merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994, dan dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Sebelum dipercaya memimpin Polda Jawa Barat, ia menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat sejak 2023.

Karier Pipit banyak ditempa di bidang penegakan hukum, khususnya tindak pidana tertentu dan reserse kriminal. Sejumlah posisi strategis pernah diembannya, mulai dari tingkat kepolisian daerah hingga Mabes Polri.

Dalam perjalanan kariernya, Pipit pernah menjabat sebagai Kapolres Bangka, kemudian Wadirresnarkoba Polda Sumatera Barat pada 2013 dan Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung pada 2015.

Kariernya terus menanjak setelah dipercaya menjadi Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri, lalu Wadirtipidter Bareskrim Polri pada 2020. Setahun kemudian, Pipit diangkat menjadi Dirtipidter Bareskrim Polri.