Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Besar Polri, Irjen Pipit Rismanto Jadi Kapolda Jabar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |18:54 WIB
Mutasi Besar Polri, Irjen Pipit Rismanto Jadi Kapolda Jabar
Irjen Pol Pipit Rismanto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri dirotasi dan dimutasi sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Pol Tomex Korniawan menjadi Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP./2026 yang ditandatangani AsSDM Kapolri Anwar tertanggal 7 Mei 2026.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Sabtu (9/5/2026).

Dalam surat telegram tersebut, Irjen Tomex Korniawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Wairwasum Polri. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Irjen Tomex menggantikan Merdisyam yang dimutasi sebagai Pati Itwasum Polri. Sementara itu, posisi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri akan dijabat Brigjen Muhammad Taslim Chairuddin.

Di posisi lain, Kapolri juga menunjuk Pipit Rismanto sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Rudi Setiawan yang dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kapolri Polri Mutasi Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217427//irjen_pol_johnny_eddizon_isir-7XcR_large.jpeg
Kapolri Rotasi 9 Kapolda, Brigjen Himawan Bayu Aji Jabat Kapolda Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217390//dirgakkum_korlantas_polri_brigjen_faizal-2ezP_large.jpg
Mutasi Polri: Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal Jabat Wakapolda NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217366//syekh_ahmad-coFs_large.jpg
Buron Kasus Pelecehan Santri, Syekh Ahmad Al Misry Diburu Interpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217326//komjen_rs_panca_putra_jadi_kepala_lembaga_pendidikan_dan_pelatihan_polri-kHbi_large.jpg
Mutasi Polri: Komjen Panca Putra Jabat Kalemdiklat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217317//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-s5jT_large.jpeg
Mutasi Polri, Polda Metro hingga Kapolres Metro Depok Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217316//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-qB7v_large.jpeg
Kapolri Rotasi 9 Kapolda, Ini Daftar Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement