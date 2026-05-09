Mutasi Besar Polri, Irjen Pipit Rismanto Jadi Kapolda Jabar

JAKARTA - Sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri dirotasi dan dimutasi sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Pol Tomex Korniawan menjadi Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP./2026 yang ditandatangani AsSDM Kapolri Anwar tertanggal 7 Mei 2026.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Sabtu (9/5/2026).

Dalam surat telegram tersebut, Irjen Tomex Korniawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Wairwasum Polri. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Irjen Tomex menggantikan Merdisyam yang dimutasi sebagai Pati Itwasum Polri. Sementara itu, posisi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri akan dijabat Brigjen Muhammad Taslim Chairuddin.

Di posisi lain, Kapolri juga menunjuk Pipit Rismanto sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Rudi Setiawan yang dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri.