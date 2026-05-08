Euforia Piala Dunia, Polri Minta Masyarakat Tak Terjebak Judi Bola

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat praktik judi bola, menjelang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Polri menilai euforia pesta sepak bola dunia kerap dimanfaatkan untuk aktivitas perjudian ilegal.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, praktik judi bola harus diantisipasi bersama agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

“Judi bola harus kita antisipasi bersama. Jangan sampai momentum ini justru dimanfaatkan untuk aktivitas melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian,” kata Trunoyudo, Jumat (8/5/2026).

Ia menambahkan, ajang sepak bola terbesar dunia tersebut seharusnya dinikmati sebagai hiburan dan pemersatu masyarakat, bukan justru memicu pelanggaran hukum maupun gangguan keamanan.

“Dukung tim favorit dengan semangat positif. Jangan sampai fanatisme berlebihan justru mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” lanjutnya.