HOME NEWS NASIONAL

Anggota BPK Haerul Saleh Tewas Akibat Kebakaran, Ini Kronologinya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |10:43 WIB
JAKARTA - Kebakaran melanda rumah yang berada di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Haerul Saleh menjadi korban meninggal dalam peristiwa itu.

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi membenarkan korban tewas dalam peristiwa tersebut adalah anggota BPK Haerul Saleh.

“Iya (korban) Haerul Saleh. Iya (anggota BPK),” kata Nurma Dewi saat dihubungi wartawan, Jumat (8/5/2026).

Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal mengungkapkan kronologi kebakaran tersebut. Awalnya, dia mendapat laporan dari masyarakat pada pukul 07.53 WIB pagi. Petugas kemudian melakukan pemadaman pukul 08.07 WIB. Tak berselang lama, pukul 08.15 WIB api berhasil dilokalisir.

Asril menjelaskan, kebakaran itu diduga akibat dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah. Informasi itu didapatkan dari keterangan RT setempat.

“Berdasarkan informasi dari RT setempat melihat asap hitam mengepul dari lantai 3 rumah yang terbakar, diduga api berasal dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah. Kemudian bapak RT langsung menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan,” ujarnya.

 







