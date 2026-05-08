Kebakaran Rumah Haerul Saleh di Jagakarsa Diduga Dipicu Tiner Bekas Renovasi

JAKARTA - Kebakaran yang melanda sebuah rumah di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi, diduga dipicu oleh sisa tiner bekas renovasi rumah. Peristiwa itu menewaskan satu orang yang diketahui merupakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Haerul Saleh.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan Asril Rizal mengatakan, dugaan sementara sumber api berasal dari lantai tiga rumah yang sedang dalam proses renovasi.

“Berdasarkan informasi dari RT setempat melihat asap hitam mengepul dari lantai 3 rumah yang terbakar, diduga api berasal dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah,” ujar Asril, Jumat (8/5/2026).

Menurut dia, kebakaran pertama kali dilaporkan warga pada pukul 07.53 WIB. Petugas pemadam kemudian tiba dan mulai melakukan proses pemadaman sekitar pukul 08.07 WIB. Api berhasil dilokalisir delapan menit kemudian atau sekitar pukul 08.15 WIB.