Kontrakan di Lubang Buaya Terbakar, Wanita Paruh Baya Tewas Terjebak Api

JAKARTA – Kebakaran menghanguskan bangunan rumah tinggal dan kontrakan di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, pada Minggu 26 April 2026. Dalam peristiwa ini, seorang perempuan bernama Suharti (53) dilaporkan tewas.

Perwira Piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Edi Parwoko mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.30 WIB. Api diketahui melahap bangunan kontrakan lima pintu dengan luas kurang lebih 88 meter persegi.

“Pukul 15.30 kami menerima laporan adanya kebakaran di wilayah Haji Usman, Lubang Buaya. Objek yang terbakar rumah kontrakan,” ujarnya dikutip dari akun Instagram @damkarjakartatimur, Senin (27/4/2026).

Menurut keterangan saksi, api pertama kali terlihat muncul dari bagian atas salah satu unit kontrakan dalam kondisi terkunci. Saat warga berupaya mendekat, kobaran api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan upaya pertolongan awal.