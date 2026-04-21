HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Hutan di Riau, BMKG Gandeng TNI AU Intensifkan Operasi Modifikasi Cuaca

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |10:17 WIB
Kebakaran Hutan di Riau, BMKG Gandeng TNI AU Intensifkan Operasi Modifikasi Cuaca
Kebakaran Hutan dan Lahan/ist
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini merespons kecenderungan cuaca kering yang berpotensi meningkatkan titik panas di wilayah tersebut.

Operasi ini berlangsung selama sembilan hari, terhitung sejak 14 hingga 22 April 2026. Seluruh aktivitas teknis berpusat di Pos Komando (Posko) OMC Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya langkah proaktif dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui intervensi berbasis sains.

Fokus saat ini adalah mengoptimalkan fase peralihan musim untuk membasahi lahan dan memastikan ketersediaan cadangan air sebagai benteng pertahanan sebelum puncak musim kemarau tiba.

“Pelaksanaan OMC ini adalah momentum strategis. Berdasarkan data klimatologi, menyemai awan di masa transisi jauh lebih efektif. Kami berupaya menjaga kelembapan lahan di wilayah-wilayah rawan agar potensi titik panas dapat ditekan secara signifikan,” kata Faisal, Selasa (21/4/2026).

Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menambahkan, bahwa pelaksanaan OMC pada masa peralihan musim merupakan langkah krusial. Musababnya, OMC di masa perlaihan musim dapat memaksimalkan ketersediaan awan.

“Jika OMC baru dilakukan saat musim kemarau, keberadaan awan akan sulit ditemukan sehingga efektivitasnya menurun. Memanfaatkan masa peralihan untuk pembasahan lahan gambut adalah pendekatan yang sangat strategis untuk mengendalikan karhutla secara permanen,” kata Budi.

 

