HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ingatkan soal Kekeringan dan Kebakaran Hutan saat Musim Kemarau April Mendatang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |02:03 WIB
BMKG Ingatkan soal Kekeringan dan Kebakaran Hutan saat Musim Kemarau April Mendatang
BMKG Ingatkan soal Kekeringan dan Kebakaran Hutan saat Musim Kemarau
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa musim kemarau di Indonesia tahun 2026 diprediksi terjadi mulai bulan April. BMKG mengingatkan potensi terjadinya penurunan kualitas udara hingga kebakaran hutan.

“Sektor lingkungan perlu menyiapkan mekanisme respons cepat oleh pemerintah daerah untuk antisipasi kemungkinan penurunan kualitas udara,” kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan dalam jumpa pers BMKG secara daring, Rabu (4/3/2026).

“Yang terakhir untuk sektor kehutanan dan kebencanaan kita perlu kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau yang akan datang,” sambung dia.

Dia menerangkan, musim kemarau di Indonesia diprediksi akan maju lebih awal. Musim kemarau mulai terjadi sejak bulan April mendatang. Total ada 46,5 persen atau 325 zona musim hujan yang akan mengalami musim kemarau lebih cepat tahun ini.

BMKG merincikan, sejumlah daerah yang akan mengalami musim kemarau lebih cepat mulai dari Aceh, DKI Jakarta, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau dan Kepulauan Riau, Bengkulu bagian utara dan selatan, serta sebagian besar Jambi.

Sebagian besar Jawa Barat, Jawa Tengah bagian barat dan utara, serta sebagian DIY dan Jawa Timur juga mengalami hal serupa.

 

