Terungkap! Ini Cara Israel Mengetahui Lokasi Khamenei dan Lakukan Serangan Secara Presisi

Cara Israel Mengetahui Lokasi Khamenei dan Lakukan Serangan Secara Presisi

JAKARTA – Serangan gabungan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Lantas, bagaimana cara Israel mengetahui posisi Khamenei secara tepat?

Melansir The Irish Sun, Rabu (4/3/2026), Israel meretas kamera lalu lintas Iran selama bertahun-tahun sehingga Mossad mengenal Teheran secara lengkap dan jelas.

Dalam Operasi Siber ini, intelijen Israel telah mengawasi kompleks kediaman Khamenei jauh sebelum jet-jet tempur datang untuk menyelesaikan pekerjaan untuk melakukan serangan.

Menurut laporan Financial Times, hampir semua kamera lalu lintas di ibu kota Iran diam-diam disadap. Rekaman tersebut dienkripsi dan dikirim kembali ke server di Tel Aviv dan Israel selatan.

Agen-agen Mossad kemudian melacak pergerakan pengawal Khamenei, mencatat alamat rumah mereka, jadwal kerja, rute, dan bahkan tempat mereka memarkir mobil pribadi mereka