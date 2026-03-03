Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Gunakan Rudal Balistik Qadr, Gempur Israel dan Pangkalan Militer AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |13:04 WIB
Rudal balistik Qadr Iran. (Foto: X/@IRIRAN_MILITARY)
JAKARTA – Iran telah meluncurkan rudal balistik jarak menengah seri Qadr untuk menggempur Israel dalam perang terbaru antara kedua belah pihak, yang dimulai pada Sabtu (28/2/2026) setelah rezim Zionis, dengan koordinasi bersama Amerika Serikat (AS), melancarkan serangan mendadak ke kota-kota Iran. Hingga Selasa, 3 Maret, konflik telah berkembang ke negara-negara Arab Teluk lainnya, menewaskan lebih dari 550 orang, sebagian besar di Iran.

Rudal keluarga Qadr — secara teknis bagian dari seri Ghadr-110 Iran — adalah sistem balistik jarak menengah dengan jangkauan operasional yang dilaporkan antara 1.800–2.000 kilometer. Sistem ini telah dipamerkan oleh Iran dalam latihan sebelumnya dan dirancang untuk menyerang jauh ke wilayah musuh, dalam konflik ini termasuk Israel dan sejumlah pangkalan militer AS di negara Arab Teluk, seperti Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Rudal Qadr telah digunakan untuk menghantam target-target Israel pada Operasi True Promise 3 Juni tahun lalu, dengan akurasi tinggi. Seri Qadr-H memiliki kemampuan multi-warhead (cluster bom modular), sementara varian F disebut sebagai “Israel Killer” karena memiliki jangkauan 2.000 km yang dapat mencakup seluruh wilayah Israel.

Meski bukan rudal tercanggih Iran, seri Qadr dan Emad merupakan tulang punggung militer Iran dan digunakan secara luas pada Operasi True Promise tahun lalu.

 

