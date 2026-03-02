Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dubes Iran: 555 Warga Sipil Tewas akibat Serangan AS-Israel, 200 Anak SD

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |17:07 WIB
Dubes Iran: 555 Warga Sipil Tewas akibat Serangan AS-Israel, 200 Anak SD
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyatakan eskalasi militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran telah menimbulkan ratusan korban jiwa dari kalangan sipil.

Boroujerdi menyebut, sedikitnya 555 warga sipil tewas dalam serangan yang terjadi sejak Sabtu 28 Februari 2026.

"Dalam penyerangan ini, sampai dengan hari ini lebih dari 555 orang masyarakat sipil menjadi korban, di mana sebagian besar di antaranya berasal dari kalangan anak-anak dan perempuan," ujar Boroujerdi di Kantor Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia, Menteng, Jakarta, Senin (2/6/2026).

Menurutnya, sekitar 200 korban merupakan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia menyebut para korban merupakan warga sipil yang tengah menjalankan ibadah puasa.

"Kurang lebih 200 anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar meninggal dunia, serta berbagai golongan masyarakat nonmiliter yang sedang menjalankan ibadah puasa turut menjadi korban," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204588//bahlil-lFua_large.jpg
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Bahas Dampak Penutupan Selat Hormuz Imbas AS Serang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204578//prabowo-azvM_large.jpg
Perang AS-Israel Vs Iran, Pakar Sebut Swasembada yang Diusahakan Prabowo Jadi Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204574//viral-LwFs_large.jpg
Viral Narasi BoP Terlibat Konflik AS-Israel dengan Iran, Hasil Cek Fakta: Konten DFK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/18/3204554//lingkungan_di_beit_shemes_hancur_dihantam_rudal_balistik_iran-RFM6_large.jpg
Serangan Rudal Iran Tembus Iron Dome, Tewaskan Setidaknya 12 Orang di Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204550//ketua_dewan_kehormatan_partai_gerindra_ahmad_muzani-bDkL_large.jpg
MUI Desak Indonesia Keluar BoP Pasca AS Serang Iran, Ini Respons Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/18/3204533//sekretaris_dewan_keamanan_nasional_tertinggi_iran_ali_larijani-y7Q8_large.jpg
Pejabat Senior: Iran Tidak Akan Bernegosiasi dengan AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement