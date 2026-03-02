Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Rudal Iran Tembus Iron Dome, Tewaskan Setidaknya 12 Orang di Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |15:02 WIB
Serangan Rudal Iran Tembus Iron Dome, Tewaskan Setidaknya 12 Orang di Israel
Lingkungan di Beit Shemes, barat Yerusalem, hancur dihantam rudal balistik Iran. (Foto: Reuters)
JAKARTA – Serangan rudal balistik Iran terus-menerus menghantam Israel menyusul tewasnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal-rudal Iran dilaporkan telah menembus sistem pertahanan udara Israel dan menyebabkan kerusakan parah serta korban jiwa di berbagai lokasi.

Korban jiwa di Israel akibat serangan rudal Iran telah mencapai setidaknya 12 orang tewas dan lebih dari 150 orang terluka, menurut laporan dari sumber-sumber Israel.

Sistem pertahanan udara berlapis canggih Israel, termasuk Iron Dome, David's Sling, dan Arrow, mencegat sebagian besar proyektil yang datang. Namun, beberapa dampak langsung menyebabkan kerusakan signifikan pada warga sipil.

Serangan tunggal paling mematikan terjadi pada Minggu (1/3/2026) di Beit Shemesh, sebuah kota di sebelah barat Yerusalem, ketika sebuah rudal balistik Iran langsung menghantam sebuah lingkungan.

Rudal tersebut menghancurkan beberapa bangunan, termasuk tempat perlindungan bom, yang menyebabkan atap runtuh.

 

Halaman:
1 2 3
      
