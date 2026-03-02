Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News! Jet Tempur Canggih F-15 Milik AS Jatuh Usai Iran Bombardir Kuwait

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |13:53 WIB
Breaking News! Jet Tempur Canggih F-15 Milik AS Jatuh Usai Iran Bombardir Kuwait
Jet Tempur F-15 AS/ist
KUWAIT - Pesawat tempur F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) jatuh di Kuwait pada hari Selasa, (2/3/2026). Rekaman yang beredar menunjukkan pesawat tersebut jatuh dari langit.

Melansir Turkiye Today, pilot jet tempur canggih tersebut berhasil melontarkan diri dengan selamat menggunakan kursi pelontar dan selamat.

Kecelakaan ini dilaporkan sebagai insiden tembakan salah sasaran yang melibatkan Angkatan Udara AS, meskipun detail resmi belum dirilis oleh Komando Pusat AS atau Pentagon.

Sebanyak tiga tentara Amerika Serikat sebelumnya dilaporkan tewas dalam serangan rudal Iran ke pangkalan AS di Kuwait.

Kuwait diketahui merupakan salah satu dari sejumlah negara Arab yang terdapat pangkalan militer AS dan telah menjadi sasaran serangan rudal Iran sejak AS dan Israel melancarkan kampanye pemboman terhadap Iran pada Sabtu lalu.

 

