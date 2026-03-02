Muhammadiyah Tetapkan Idul Fitri 1447 Hijriah Jatuh pada 20 Maret 2026

JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada 20 Maret 2026.

Hal tersebut ditetapkan PP Muhammadiyah melalui Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal dan Zulhijah 1447 Hijriah.

Maklumat tersebut telah dikeluarkan dan ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 22 September 2025. Dalam maklumat itu, penetapan terkait Idul Fitri 2026 terdapat pada berada pada point nomor dua berdasarkan hasil hisab.

“1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Jumat Legi, 20 Maret 2026 M,” demikian keputusan dalam Maklumat PP Muhammadiyah, dikutip Minggu (1/3/2026).

Alasan dari keputusan tersebut adalah karena Muhammadiyah mengacu kepada hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal.

“Pada saat Matahari terbenam di hari ijtimak terjadi, sebelum pukul 24:00 UTC ada wilayah di muka bumi yang memenuhi Parameter Kalender Global (PKG) 1, yaitu tinggi Bulan >5 ° dan elongasi Bulan ≥ 8°,” demikian isi maklumat PP Muhammadiyah.