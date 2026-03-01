Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Bagi 5 Klaster Pengamanan saat Operasi Ketupat Lebaran 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |19:30 WIB
Polri Bagi 5 Klaster Pengamanan saat Operasi Ketupat Lebaran 2026
Mudik Lebaran (foto: Okezone)
JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membagi lima klaster pengamanan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Lebaran 2026.

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan, lima klaster yang menjadi fokus pengamanan meliputi jalan tol, jalan nasional dan kabupaten, pelabuhan penyeberangan, tempat ibadah, serta lokasi wisata.

Menurutnya, hal tersebut menjadi atensi khusus guna memastikan kelancaran selama pelaksanaan Operasi Ketupat.

"Termasuk keramaian di tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia kami identifikasi dan amankan. Jalur-jalur menuju lokasi tersebut, termasuk jalur alternatif, juga menjadi perhatian. Demikian pula bandara, terminal, dan stasiun turut kami amankan," kata Agus kepada awak media, Minggu (1/3/2026).

Agus menjelaskan, Operasi Ketupat 2026 merupakan operasi kemanusiaan yang mencerminkan kehadiran negara dan Polri dalam melayani masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri.

"Operasi Ketupat 2026 adalah operasi kemanusiaan. Bukan hanya operasi di bidang lalu lintas atau sekadar mengamankan arus mudik dan balik, tetapi negara hadir, Polri hadir di tengah masyarakat untuk memastikan rangkaian bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri berjalan aman, tertib, kondusif dari sisi kriminalitas, serta lancar di bidang lalu lintas," tutupnya.

(Awaludin)

Telusuri berita news lainnya
