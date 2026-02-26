Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Siapkan Skema Pengamanan Mudik Lebaran 2026

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |10:24 WIB
Polisi Siapkan Skema Pengamanan Mudik Lebaran 2026
Ilustrasi pemudik (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Polres Metro Jakarta Selatan mulai melakukan persiapan untuk pengamanan menjelang masa mudik Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 H. Pengamanan tersebut nantinya masuk dalam Operasi Ketupat Jaya 2026.

"Sebentar lagi kita akan memasuki agenda besar Idul Fitri yang berdampak langsung di wilayah kita, yaitu arus mudik dan sebaliknya. Kami sampaikan kepada masyarakat, Operasi Ketupat Jaya 2026 sebagai operasi kemanusiaan. Fokus utamanya adalah keselamatan, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Putu Yuni Setiawan, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, pada Operasi Ketupat Jaya 2026, secara garis besar ada sejumlah hal yang bakal dilakukan polisi. Pertama, melakukan pemetaan titik rawan kemacetan, kecelakaan, dan kriminalitas yang berbasis data dan dinamika lapangan.

"Kedua, penguatan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di jalur utama, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, rest area, serta pusat-pusat keramaian," tuturnya.

Ketiga, kata dia, pengaturan dan rekayasa lalu lintas secara situasional, meliputi pengalihan arus, pembatasan kendaraan tertentu pada waktu tertentu, hingga contraflow dan one way bila dibutuhkan dengan koordinasi lintas sektoral dan lintas instansi.

"Keempat, informasi real-time melalui TMC, Command Center, dan kanal-kanal resmi agar masyarakat bisa merencanakan perjalanannya dengan aman dan nyaman," tuturnya.

Kelima, tambahnya, patroli dan pengamanan permukiman serta pusat aktivitas karena di satu sisi rumah ditinggalkan dan di sisi lain keramaian meningkat. Polisi juga mengimbau agar semua pihak menjaga keamanan ke depannya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
