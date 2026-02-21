KAI Ungkap 1,58 Juta Tiket Lebaran 2026 Ludes Terjual

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan jutaan tiket Angkutan Lebaran 2026 untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 telah terjual. Hingga 21 Februari 2026, sebanyak 1.583.635 tiket telah terjual dari total 3.872.810 tempat duduk yang disiapkan.

"Tingkat okupansi sementara mencapai 40,87 persen, sehingga masyarakat masih memiliki beragam pilihan jadwal dan relasi perjalanan," ucap VP Corporate Communication KAI, Anne Purba dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Ia menjelaskan, tanggal keberangkatan dengan penjualan tertinggi sementara tercatat pada 23 Maret 2026 sebanyak 114.113 pelanggan, disusul 24 Maret 2026 sebanyak 112.758 pelanggan, 19 Maret 2026 sebanyak 104.808 pelanggan, serta 18 Maret 2026 sebanyak 103.718 pelanggan.

Anne mengajak masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan agar memperoleh jadwal sesuai kebutuhan. Ia mengatakan, periode 14 hingga 29 Maret 2026 tersedia insentif tarif sebesar 30 persen.

“Kami mengimbau pelanggan untuk merencanakan perjalanan lebih awal. Jika tanggal pilihan mulai padat, pelanggan dapat mempertimbangkan alternatif keberangkatan atau memanfaatkan skema connecting train,” ujar Anne.

Ia menjelaskan, minat perjalanan terbesar sementara ini terlihat pada sejumlah relasi jarak jauh di Pulau Jawa dan Sumatra.

Berikut sepuluh kereta api dengan jumlah pelanggan terbanyak hingga 21 Februari 2026 pukul 07.00 WIB yaitu: