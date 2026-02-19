Antisipasi Kepadatan Pemudik, Pramono Sesuaikan Jadwal Mudik Gratis dengan WFA

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku telah bertemu dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, untuk membahas kebijakan Work From Anywhere (WFA) menjelang Idulfitri 1447 H. Pemerintah pusat berencana menerapkan kebijakan WFA mulai 13 Maret hingga 27 atau 28 Maret 2026.

"Kebetulan kemarin saya bersama Kementerian Perhubungan menyambut rencana work from anywhere, mulai tanggal 13 sampai dengan 27 atau 28. Jadi artinya memang rentangnya akan panjang," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Seiring rencana WFA tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyesuaikan jadwal keberangkatan program mudik gratis. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pemudik yang berangkat secara bersamaan.

"Maka kami atur supaya mudik bersamanya tidak bersamaan, sehingga tidak terjadi kemacetan yang luar biasa seperti sebelumnya ketika tanggalnya tidak diatur," kata dia.

Menurut Pramono, keberangkatan mudik akan dijadwalkan secara bertahap mulai 11 hingga 15 Maret 2026 sebagai upaya mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.

"Mulai tanggal belasan, apakah tanggal 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Karena work from anywhere dimulai tanggal 13. Dengan demikian, inilah yang kita gunakan untuk mengatur mudik bersama di Jakarta," pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.