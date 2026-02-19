Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadwal Imsak Jakarta dan Sekitarnya Kamis 19 Februari 2026

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |03:15 WIB
Jadwal Imsak Jakarta dan Sekitarnya Kamis 19 Februari 2026
Jadwal imsak Jakarta dan sekitarnya (Foto: Ilustrasi/Ist)
JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H pada Kamis 19 Februari 2026. Artinya, hari ini merupakan hari pertama berpuasa Ramadhan.

Sebelum menjalankan puasa, umat muslim melaksanakan makan sahur. Perlu diketahui, setiap harinya waktu imsak atau batas waktu makan sahur kerap berbeda selama Ramadhan.

Melansir laman Kementerian Agama (Kemenag) pada hari pertama berpuasa, khusus di Jakarta dan sekitarnya, waktu Imsak pada pukul 04.31 WIB.

Imsak merupakan waktu peringatan atau penanda sebelum masuk waktu subuh.

Bukan berarti sudah tidak boleh makan dan minum, namun sebagai bentuk kehati-hatian agar berhenti sahur sebelum masuk waktu subuh. Sementara Subuh pukul 04.41 WIB.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Topik Artikel :
Ramadhan 2026 Imsakiyah Ramadhan
