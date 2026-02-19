Jadwal Imsak Jakarta dan Sekitarnya Kamis 19 Februari 2026

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H pada Kamis 19 Februari 2026. Artinya, hari ini merupakan hari pertama berpuasa Ramadhan.

Sebelum menjalankan puasa, umat muslim melaksanakan makan sahur. Perlu diketahui, setiap harinya waktu imsak atau batas waktu makan sahur kerap berbeda selama Ramadhan.

Melansir laman Kementerian Agama (Kemenag) pada hari pertama berpuasa, khusus di Jakarta dan sekitarnya, waktu Imsak pada pukul 04.31 WIB.

Imsak merupakan waktu peringatan atau penanda sebelum masuk waktu subuh.

Bukan berarti sudah tidak boleh makan dan minum, namun sebagai bentuk kehati-hatian agar berhenti sahur sebelum masuk waktu subuh. Sementara Subuh pukul 04.41 WIB.

(Arief Setyadi )

