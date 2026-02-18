Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Suasana Sholat Tarawih Pertama di Masjid Cut Meutia Jakpus, Jamaah Membeludak

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |20:30 WIB
Suasana Sholat Tarawih Pertama di Masjid Cut Meutia Jakpus, Jamaah Membeludak
Jamaah Sholat Tarawih di Masjid Cut Meutia, Jakpus (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Sholat Tarawih pertama pada Rabu (18/2/2026) malam digelar di berbagai titik, salah satunya di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat.

Ratusan jamaah mulai memadati Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, sejak pukul 18.30 WIB atau selepas Magrib. Tak sedikit juga dari mereka yang sudah bersiap dan sengaja datang lebih awal untuk mengikuti Sholat Magrib berjamaah di masjid ini dan disambung dengan Sholat Isya serta Tarawih.

Bahkan, ada yang sudah rutin setiap tahun memilih Masjid Cut Meutia sebagai tempat Sholat Tarawih mereka. Salah satunya Sanusi (64), warga Kwitang, Jakarta Pusat. Ia menyebut kebersihan, kenyamanan, serta pelayanan yang diberikan pengurus masjid kepada jamaah menjadi alasan dirinya memilih Masjid Cut Meutia sebagai tempat Sholat Tarawih.

“Rutin tiap tahun sholat di sini. Satu, tempatnya bersih, wangi, juga aman lah,” kata Sanusi di Masjid Cut Meutia, Rabu.

Ia mengungkapkan, selain Sholat Tarawih, dirinya juga rutin melakukan ibadah fardu lainnya di masjid ini setiap bulan Ramadhan, seperti sholat lima waktu, tadarus Alquran, dan ibadah lainnya.

