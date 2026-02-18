Warga Gaza Sambut Ramadhan Pertama Pascagencatan Senjata dengan Kegembiraan

JAKARTA — Mufti Agung Yerusalem dan wilayah Palestina, Sheikh Mohammad Hussein, mengumumkan bahwa Rabu, (17/2/2026) menandai hari pertama Ramadhan di Palestina setelah hilal terlihat di Masjid Al-Aqsa.

Di seluruh dunia Muslim, pengumuman ini biasanya menandai pasar yang ramai, lampion di jalanan, dan keluarga yang bersiap untuk makan bersama. Namun di Gaza, bulan suci ini dimulai di tengah kehancuran yang disebabkan oleh genosida yang sedang berlangsung.

Meski begitu, tetap ada lampion-lampion Ramadhan dan lampu hias muncul di jalanan Gaza yang dipenuhi bangunan runtuh dan tumpukan puing. Bulan Ramadhan kali ini merupakan yang pertama di Gaza sejak gencatan senjata pada Oktober 2025.

Di Masjid Omari, puluhan jamaah melaksanakan salat subuh pertama di bulan Ramadhan dengan kaki telanjang di atas sajadah, tetapi mengenakan jaket tebal untuk menahan dinginnya musim dingin.

"Meskipun ada pendudukan, penghancuran masjid dan sekolah, serta pembongkaran rumah-rumah kami... kami datang meskipun dalam kondisi yang sulit ini," kata Abu Adam, seorang warga Kota Gaza yang datang untuk salat, kepada AFP.

"Bahkan tadi malam, ketika daerah itu menjadi sasaran, kami tetap bertekad untuk pergi ke masjid untuk beribadah kepada Tuhan," katanya.