Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Warga Gaza Sambut Ramadhan Pertama Pascagencatan Senjata dengan Kegembiraan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |18:37 WIB
Warga Gaza Sambut Ramadhan Pertama Pascagencatan Senjata dengan Kegembiraan
Anak-anak pengungsi Gaza menyambut bulan suci Ramadhan. (Foto: Bshar taleb/AFP)
A
A
A

JAKARTA — Mufti Agung Yerusalem dan wilayah Palestina, Sheikh Mohammad Hussein, mengumumkan bahwa Rabu, (17/2/2026) menandai hari pertama Ramadhan di Palestina setelah hilal terlihat di Masjid Al-Aqsa.

Di seluruh dunia Muslim, pengumuman ini biasanya menandai pasar yang ramai, lampion di jalanan, dan keluarga yang bersiap untuk makan bersama. Namun di Gaza, bulan suci ini dimulai di tengah kehancuran yang disebabkan oleh genosida yang sedang berlangsung.

Meski begitu, tetap ada lampion-lampion Ramadhan dan lampu hias muncul di jalanan Gaza yang dipenuhi bangunan runtuh dan tumpukan puing. Bulan Ramadhan kali ini merupakan yang pertama di Gaza sejak gencatan senjata pada Oktober 2025.

Di Masjid Omari, puluhan jamaah melaksanakan salat subuh pertama di bulan Ramadhan dengan kaki telanjang di atas sajadah, tetapi mengenakan jaket tebal untuk menahan dinginnya musim dingin.

"Meskipun ada pendudukan, penghancuran masjid dan sekolah, serta pembongkaran rumah-rumah kami... kami datang meskipun dalam kondisi yang sulit ini," kata Abu Adam, seorang warga Kota Gaza yang datang untuk salat, kepada AFP.

"Bahkan tadi malam, ketika daerah itu menjadi sasaran, kami tetap bertekad untuk pergi ke masjid untuk beribadah kepada Tuhan," katanya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/614/3202206//ilustrasi-W7DM_large.jpg
Seperti Indonesia, Negara-Negara Ini Juga Memulai Ramadhan 1447 H pada 19 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/18/3202160//permukiman_israel_di_tepi_barat-dF4v_large.png
Israel Tetapkan Tepi Barat sebagai Milik Negara, 8 Negara Muslim Bereaksi Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/18/3202114//pemerintah-PWeH_large.jpg
Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan RI saat Bertemu Wakil Palestina di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202045//menlu-7Fsa_large.jpg
Menlu Hadiri Pertemuan Dewan Keamanan PBB, Bahas Pemulihan Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/18/3201875//ilustrasi-04Bb_large.jpg
Israel Setujui Rencana Klaim Wilayah Tepi Barat, Palestina: Aneksasi de Facto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201650//pemerintah-9U4j_large.jpg
Ma'ruf Amin Tak Masalah RI Gabung Board of Peace Sepanjang Dukung Palestina Merdeka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement