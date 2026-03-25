Profil Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo, Serahkan Jabatan Imbas Teror Air Keras ke Aktivis Kontras

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |20:10 WIB
Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo (foto: dok ist)
JAKARTA – Nama Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo menjadi sorotan setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI), melakukan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang sebelumnya ia pimpin.

Sebagai pucuk pimpinan BAIS TNI, Yudi memegang peran strategis dalam pengelolaan intelijen pertahanan, termasuk pengumpulan dan analisis informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Penyerahan jabatan tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Aulia Dwi Nasrullah, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais," ujar Aulia.

Langkah ini terjadi di tengah sorotan terhadap kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang turut menyeret sejumlah prajurit TNI.

Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai apakah penyerahan jabatan tersebut berkaitan langsung dengan pencopotan Yudi, Aulia tidak memberikan penjelasan rinci. Ia memilih mengakhiri pernyataannya dan meninggalkan lokasi.

Penyerahan jabatan ini menempatkan posisi Kabais TNI kembali menjadi perhatian publik, mengingat perannya yang krusial dalam struktur intelijen militer serta kaitannya dengan dinamika isu yang berkembang.

 

Berita Terkait
Kabais TNI Diserahterimakan Imbas Kasus Air Keras Aktivis KontraS
Bagaimana Kelanjutan Kasus 4 Prajurit Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS? Ini Kata TNI
Prabowo Soroti Kasus Andrie Yunus, Anies: Aparat Harus Buktikan Komitmen!
Anies Minta Dalang Penyerangan Aktivis KontraS Dibongkar hingga Tuntas!
Kasus Andrie Yunus ke Peradilan Militer, Publik Diminta Awasi Transparansi TNI
Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis Andrie Yunus Diusulkan Disidang di Peradilan Umum
