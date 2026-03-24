HOME NEWS NASIONAL

Bagaimana Kelanjutan Kasus 4 Prajurit Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS? Ini Kata TNI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |00:10 WIB
Bagaimana Kelanjutan Kasus 4 Prajurit Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS? Ini Kata TNI
Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan Puspom TNI masih melakukan proses penyidikan terhadap empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus. Penanganan perkaranya saat ini masih berjalan.

"Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini proses penyidikan terhadap empat personel yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AY sedang berjalan," kata Aulia, Senin (23/3/2026).

Ia meminta publik agar menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Puspom TNI. Pihaknya pun berkomitmen akan melakukan penyidikan kasus ini secara transparan. "Mohon menunggu sampai seluruh proses penyidikan oleh penyidik dari Puspom TNI selesai dilaksanakan," ucap dia.

Sekadar informasi, empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman cairan berbahaya terhadap Andrie ini berasal dari Detasemen Markas (Denma) Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Para terduga itu diserahkan langsung Denma BAIS TNI ke Puspom TNI pada Rabu 18 Maret pagi.

Adapun empat prajurit yang terlibat yaitu Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, serta Serda ES. Keempat terduga pelaku ini berasal dari Matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206954/anies-oLTj_large.jpg
Anies: Aktivis KontraS yang Disiram Air Keras Masih Diisolasi di RSCM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206836/natalius_pigai-5EIB_large.jpg
Menteri Pigai Kecam Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS: Premanisme Tidak Boleh Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195476/teror-MoEu_large.jpg
Diteror, Aktivis Greenpeace dan Kreator Konten Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184310/densus-MObq_large.jpg
Kelompok Teror Manfaatkan Medsos dan Game Online Merekrut Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/512/3162168/teroris-hDSP_large.jpg
Ancaman Terorisme Masih Mengintai Jateng, Densus 88 Ajak Masyarakat Bersinergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/338/3157109/teroris-ndM6_large.jpg
Densus Ungkap Peran Tersangka Teroris yang Ditangkap di Bogor
