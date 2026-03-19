Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Terkuak, Dinilai Bukti Ketegasan Prabowo

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |00:24 WIB
Pelaku teror air keras ke aktivis KontraS (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Terduga pelaku penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus pada Kamis 12 Maret 2026 terungkap. Langkah cepat petugas menuai apresiasi.

Menurut Ketua Desk Politik GREAT Institute Hanief Adrian langkah cepat aparat penegak hukum dari TNI dan Polri yang diperintah Presiden Prabowo Subianto dalam mengungkap kasus tersebut layak diapresiasi. 

"Ini juga merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo memiliki ketegasan dalam  penegakan hukum dan HAM, ia menegaskan bahwa teror terhadap aktivis HAM adalah pelanggaran HAM," ujar Hanief dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).

Adapun Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengumumkan ada empat terduga pelaku yang merupakan prajurit berinisial NDP, SL, BHW dan ES, yang terdiri dari tiga perwira dan satu bintara dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma Bais) bermatra TNI-AL dan TNI-AU. Sementara Polda Metro Jaya didampingi Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman mengumumkan dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK.

Prabowo, menurutnya, menunjukkan diri bahwa tidak pandang bulu terhadap pelanggaran hukum walaupun pelaku teror air keras tersebut diduga adalah aparat negara. "Walaupun Prabowo tentara, ia bersikap tegas sekalipun dalam penyelidikan kasus ini pelakunya diduga adalah aparat dari tentara. Inilah karakter asli Prabowo sebagai seorang pemimpin yang tegas dan adil," tuturnya.

Pihaknya pun mengajak masyarakat terus mendukung secara kritis dan optimistis bahwa kasus tersebut akan terbuka terang benderang.

"Kita berharap dengan ketegasan Prabowo, penanganan kasus ini akan menjadi titik balik penegakan demokrasi berbasis supremasi hukum dan HAM, bahwa seluruh warga negara setara di depan hukum, bahwa masyarakat akan meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah agar agenda pembangunan berjalan adil dan makmur," pungkasnya.

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement