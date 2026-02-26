Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Sakit Hati, Mahasiswa Bacok Mahasiswi Jelang Sidang Skripsi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |15:05 WIB
Gegara Sakit Hati, Mahasiswa Bacok Mahasiswi Jelang Sidang Skripsi
Ilustrasi pembacokan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) berinisial R (21) tega membacok sesama temannya, seorang mahasiswi bernama Faradila (23). Diduga, pelaku melakukan perbuatannya lantaran sakit hati terhadap korban.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pandra Zahwani Arsyad mengungkapkan, kejadian pembacokan itu terjadi pada Kamis 26 Februari 2026 pagi sekitar pukul 08.30 WIB. Ia menyebut ketika itu korban yang sudah berada di kampus sedang menyiapkan diri menjelang sidang proposal skripsi.

"Benar peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 08.30. Korban seorang mahasiswi atas nama Farah berusia sekitar 23 tahun, mahasiswi dari UIN Suska," kata Pandra, Kamis (26/2/2026).

Pandra mengungkapkan, pelaku pria yang sudah mengenal korban itu datang ke kampus dengan niat melukai korban. Pelaku, kata dia, juga sudah menyiapkan senjata tajam berupa parang sebelum ke kampus.

Kemudian, menurut Pandra, pelaku langsung mencari dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat aksi pembacokan itu, korban mengalami tiga luka sayatan dan tusukan di daerah kepala, punggung, dan lengan.

"Saudara R ini membawa parang, senjata tajam berupa parang, yang langsung menghampiri korban atas nama Farah. Terjadilah penusukan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka di bagian kepala, kemudian di bagian punggung dan di lengan," ucap Pandra.

Ia menyebut pihak universitas langsung menghubungi Polsek Bina Widya melalui call center 110. Setelahnya, Pandra mengatakan petugas langsung ke lokasi dan menangkap pelaku R tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/340/3203751/penganiayaan-tcZ3_large.jpg
ASN Kemenag Ditetapkan Tersangka Penganiayaan Anak Tiri hingga Tewas di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203648/brimob-TMq6_large.jpg
Berkas Perkara Oknum Brimob Aniaya Pelajar hingga Tewas Dilimpahkan ke Kejari Tual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203583/brimob-S1OV_large.jpg
Oknum Brimob Penganiaya Pelajar hingga Tewas Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/338/3203472/penganiayaan-ktKW_large.jpg
Pria Aniaya Petugas SPBU di Cipinang Bukan Polisi, tapi Warga Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203315/bocah_tewas_diduga_dianiaya_ibu_tiri_di_sukabumi-ZrMB_large.jpg
Bocah Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi, Keluarga Minta Pendampingan KPAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202915/aniaya-hozl_large.jpg
5 Fakta Oknum Brimob Diduga Aniaya Siswa hingga Tewas di Maluku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement