Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |14:19 WIB
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
Jusnalis iNews Media Group,, Manik Priyo Prabowo (38)/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto menjelaskan masih melakukan penyidikan terkait kasus pembacokan dua orang tidak dikenal (OTK) kepada kontributor iNews Media Group (IMG), Manik Priyo Prabowo (38) di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Kepolisian sudah meminta keterangan delapan saksi untuk membongkar kasus tersebut.

"Saat ini masih proses penyidikan. Delapan orang saksi sudah kami mintai keterangan," kata Yulianto saat dikonfirmasi, Jumat (22/8/2025). 

Terkait fakta di lokasi kejadian, Yulianto mengatakan analisis kamera pengawas alias CCTV tidak merekam jelas kendaraan yang digunakan pelaku. "Hasil analisa CCTV dilokasi kendaraan yang melintas tidak terbaca," ucapnya.

Sebelumnya, Manik Priyo Prabowo (38), seorang kontributor iNews Media Group, menjadi korban pembacokan oleh dua orang tak dikenal (OTK) di Grobogan, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada dini hari 15 Agustus 2025, saat korban baru saja meninggalkan sebuah kedai di Desa Tanggungharjo.

Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Agung Joko Haryono, mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan bersama Polsek Tanggungharjo. Polisi juga telah meminta keterangan dari korban untuk menguatkan proses penyidikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/338/3144197/pembacokan-xL7n_large.jpg
Dibacok Pria Misterius, Kepala Bocah di Tangsel Bersimbah Darah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement