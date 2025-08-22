Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group

JAKARTA - Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto menjelaskan masih melakukan penyidikan terkait kasus pembacokan dua orang tidak dikenal (OTK) kepada kontributor iNews Media Group (IMG), Manik Priyo Prabowo (38) di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Kepolisian sudah meminta keterangan delapan saksi untuk membongkar kasus tersebut.

"Saat ini masih proses penyidikan. Delapan orang saksi sudah kami mintai keterangan," kata Yulianto saat dikonfirmasi, Jumat (22/8/2025).

Terkait fakta di lokasi kejadian, Yulianto mengatakan analisis kamera pengawas alias CCTV tidak merekam jelas kendaraan yang digunakan pelaku. "Hasil analisa CCTV dilokasi kendaraan yang melintas tidak terbaca," ucapnya.

Sebelumnya, Manik Priyo Prabowo (38), seorang kontributor iNews Media Group, menjadi korban pembacokan oleh dua orang tak dikenal (OTK) di Grobogan, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada dini hari 15 Agustus 2025, saat korban baru saja meninggalkan sebuah kedai di Desa Tanggungharjo.

Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Agung Joko Haryono, mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan bersama Polsek Tanggungharjo. Polisi juga telah meminta keterangan dari korban untuk menguatkan proses penyidikan.