Tim SAR Temukan Jenazah Atlet Terjun Payung yang Jatuh di Pangandaran

PANGANDARAN – Tim Search and Rescue (SAR) gabungan menemukan jenazah atlet terjun payung Widiasih (58) di perairan Teluk Pangelek, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (2/1/2026).

1. Jenazah Ditemukan

Lokasi penemuan jenazah korban merupakan perbatasan antara Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan Kecamatan Batukaras, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Jenazah korban ditemukan setelah tim SAR gabungan, terdiri atas personel Polres Pangandaran, Pos SAR Pangandaran, Ditpolairud Polda Jabar, Brimob Polda Jabar, TNI AL, dan unsur terkait lainnya, melaksanakan operasi pencarian selama empat hari sejak korban dinyatakan hilang.

Kapolres Pangandaran, AKBP Andri Kurniawan mengatakan, jenazah Widiasih ditemukan sekitar di Pantai Karapyak, Teluk Pengelek, perbatasan Cilacap–Pangandaran berjarak sekitar 17 mil laut dari bibir Pantai Batukaras.

Operasi pencarian dan evakuasi dipimpin Dirpolairud Polda Jawa Barat Kombes Edward Indharmawan Eka Chandra bersama Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan.

"Informasi awal diterima dari nelayan asal Cilacap dengan nama perahu Murah Rezeki yang melaporkan ada sesosok jenazah mengapung di laut. Tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi penemuan," kata Kapolres Pangandaran.

Tim SAR gabungan, ujar AKBP Andri, mengevakuasi jenazah korban menggunakan perahu katir SAR Batukaras dan RIB Ditpolairud Polda Jabar. Proses evakuasi berlangsung sekitar ±1,5 jam perjalanan laut.

"Sekitar pukul 09.30 WIB, jenazah dibawa ke pesisir Pantai Batukaras dan selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Pandega untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut," ujar AKBP Andri.