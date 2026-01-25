Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tim SAR Temukan 25 Body Pack Korban Longsor Cisarua Bandung Barat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |17:35 WIB
Tim SAR Temukan 25 Body Pack Korban Longsor Cisarua Bandung Barat
Korban Longsor Cisarua Bandung Barat (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Tim SAR gabungan hingga saat ini telah menemukan sebanyak 25 body pack korban tanah longsor di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan oleh personel di lapangan.

“Adapun total jumlah korban saat ini, yakni telah ditemukan 25 body pack, 23 orang selamat, dan kurang lebih 80 orang masih dalam pencarian,” kata Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan, Tim SAR gabungan telah melaksanakan pencarian sejak pagi hari dengan fokus pada dua sektor, yakni sektor alpha dan sektor bravo. Metode pencarian dilakukan menggunakan alat berat, pencarian manual, serta pemantauan udara dengan drone UAV.

Selain cuaca yang menjadi tantangan, medan di lokasi longsor juga dinilai cukup sulit sehingga menyulitkan proses pencarian dan evakuasi korban.

“Berdasarkan pertimbangan teknis di lapangan, pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali esok hari,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR) gabungan hingga kini telah menemukan sembilan korban meninggal dunia akibat bencana longsor tersebut.

(Awaludin)

      
