Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Longsor di Tebet Bukan Akibat Normalisasi Ciliwung

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |23:05 WIB
Pramono Sebut Longsor di Tebet Bukan Akibat Normalisasi Ciliwung
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, insiden longsor yang merusak rumah warga di bantaran Kali Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, bukan disebabkan oleh proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Menurut Pramono, longsor terjadi karena kondisi kontur tanah yang labil akibat curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

“Jadi kejadian kemarin itu, longsoran terjadi bukan karena normalisasi Ciliwung,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2026).

Pramono menjelaskan, lokasi tersebut memang termasuk dalam rencana program normalisasi Kali Ciliwung. Namun hingga saat ini prosesnya masih berada pada tahap perhitungan pembebasan lahan, sehingga belum ada eksekusi di lapangan.

“Itu adalah tempat yang memang nantinya akan dinormalisasi. Tetapi pembebasan lahannya belum dilakukan, saat ini masih dalam tahap perhitungan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205773//longsor_sampah_di_tpst_bantargebang-mQli_large.jpg
Longsor Sampah di TPST Bantargebang, Tiga Orang Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205684//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-L4cN_large.jpg
Pramono Sebut Curah Hujan Sangat Tinggi, 1.200 Pompa Disiagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205605//pramono-ldzG_large.jpg
Soal Pendatang Pascalebaran, Pramono: Jakarta Terbuka bagi Siapa pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205580//pramono-M2B5_large.jpg
Pramono Larang Mobil Dinas Pemprov Jakarta Dipakai Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205582//pramono_anung-jQpG_large.jpg
Pramono Minta Warga yang Mudik Lapor ke RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205458//pramono_anung-S1z9_large.jpg
Perang Iran Vs AS-Israel, Pramono Jamin Stok Beras hingga Daging di Jakarta Aman 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement