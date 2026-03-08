Pramono Sebut Longsor di Tebet Bukan Akibat Normalisasi Ciliwung

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, insiden longsor yang merusak rumah warga di bantaran Kali Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, bukan disebabkan oleh proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Menurut Pramono, longsor terjadi karena kondisi kontur tanah yang labil akibat curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

“Jadi kejadian kemarin itu, longsoran terjadi bukan karena normalisasi Ciliwung,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2026).

Pramono menjelaskan, lokasi tersebut memang termasuk dalam rencana program normalisasi Kali Ciliwung. Namun hingga saat ini prosesnya masih berada pada tahap perhitungan pembebasan lahan, sehingga belum ada eksekusi di lapangan.

“Itu adalah tempat yang memang nantinya akan dinormalisasi. Tetapi pembebasan lahannya belum dilakukan, saat ini masih dalam tahap perhitungan,” ujarnya.