Pramono Larang Mobil Dinas Pemprov Jakarta Dipakai Mudik

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang mobil dinas digunakan untuk mudik ke kampung halaman pegawai pemerintah provinsi (Pemprov).

"Berkaitan mobil dinas untuk mudik, saya tidak izinkan. Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat. Jadi untuk mobil dinas bagi para pejabat DKI Jakarta sama sekali tidak diizinkan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, siapa pun yang melanggar dengan mudik menggunakan mobil dinas Pemprov Jakarta bakal diberikan sanksi berat. Adapun soal Pawai Ogoh-Ogoh guna memperingati Hari Raya Nyepi pada Minggu, 8 Maret 2026 besok, dia bakal datang pula bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

"Besok memang akan ada pawai ogoh-ogoh dan mungkin juga baru pertama kali nanti di Bundaran HI akan dipasang penjor. Hadir bapak wakil gubernur dan saya juga akan hadir," tuturnya.

Ia menambahkan, Pawai Ogoh-Ogoh untuk pertama kalinya di Bundaran HI itu menunjukkan keberagaman di Jakarta menjadi hal keseharian hidup. Pasalnya, Jakarta itu multikultural dan multi-etnis.

"Itulah menunjukkan Jakarta, keberagaman menjadi hal yang keseharian hidup kita, karena memang Jakarta ini multikultur, multi-etnis, dan semuanya harus mendapatkan ruang dan tempat untuk mengekspresikan apa yang menjadi budayanya," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.