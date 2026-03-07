Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Pantau Jamaah Umrah yang Terdampak Imbas Perang Iran vs AS

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |01:00 WIB
Pemerintah Pantau Jamaah Umrah yang Terdampak Imbas Perang Iran vs AS
Pemerintah Pantau Jamaah Umrah yang Terdampak Imbas Perang Iran vs AS
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengerahkan tim untuk memantau situasi para jemaah umrah yang terdampak akibat konflik timur tengah. Sekadar diketahui, para jemaah tersebut terdampar akibat adanya pembatasan operasional penerbangan akibat perang Iran vs Amerika.

Plt Direktur Perlindungan WNI, Heni Hamidah menyebutkan, tim pemantauan tersebut berada di Bandara King Abdulaziz Jeddah dan Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdulaziz.

“Untuk penanganan WNI jemaah umrah yang stranded, perwakilan RI menerjunkan tim pemantauan di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah dan Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdulaziz di Madinah selama 24 jam,” kata Heni saat konferensi pers di Kemlu, Jumat (6/3/2026).

Heni menerangkan, jemaah yang masih tertahan kepulangannya, akan dicarikan akomodasi berupa penginapan sembari menunggu waktu kepulangan.

“Perwakilan juga saat ini tengah menjajaki berbagai penerbangan untuk mengupayakan penerbangan tambahan ke wilayah sana,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/18/3205443//kemlu-ICeo_large.jpg
Kemlu RI Lobi Iran agar 2 Kapal Tanker Pertamina Dapat Lewat Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/51/3205441//anggota_komite_eksekutif_pssi_arya_sinulingga_bicara_persiapan_timnas_indonesia_jelang_fifa_series_2026-U2XS_large.jpeg
PSSI Khawatir Konflik Iran vs AS-Israel Ganggu Penerbangan Pemain Timnas Indonesia Jelang FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205432//ridwan_al_makassary-NVZJ_large.jpg
Api Perang yang Membakar Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205420//viral-YNA5_large.jpeg
Perang Makin Menggila! 329 WNI Masih Berada Iran, Mayoritas Pelajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/18/3205404//sekolah_dasar_putri_minab_di_iran_dihantam_serangan_udara_as_dan_israel-sTbO_large.jpg
Penyelidik: AS Kemungkinan Besar Bertanggung Jawab atas Pengeboman Sekolah Perempuan di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205401//luhut-WATO_large.png
Luhut: Perang AS-Israel vs Iran Tak Akan Selesai 1 Bulan, Singgung Energi RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement