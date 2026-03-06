Kemlu RI Lobi Iran agar 2 Kapal Tanker Pertamina Dapat Lewat Selat Hormuz

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkapkan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Teheran tengah melakukan diplomasi terhadap pemerintah Iran. Hal ini agar kapal milik Pertamina bisa melintasi Selat Hormuz.

"Terkait dengan yang terjadi saat ini dengan dua tanker dari pihak Pertamina, dapat disampaikan bahwa hal tersebut sedang di-follow up oleh teman-teman kita di KBRI Teheran. Karena memang conversation-nya harus dilakukan dengan pihak Iran. Nah, oleh karena itu, memang saat ini sedang dilakukan upaya diplomasi," kata Direktur Jenderal ASPASAF Kemlu Santo Darmosumarto kepada wartawan Jumat (6/3/2026).

Santo menyebutkan, diplomasi ini untuk memastikan kapal Pertamina dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman. Diplomasi juga dilakukan agar kapal Pertamina diberikan perlindungan.

"Untuk memastikan kepentingan Indonesia terkait dengan Pertamina itu dapat terus diberikan perlindungan, dari sisi dapat melintas Selat Hormuz itu dengan aman," ungkapnya.

Dia menambahkan, saat ini kondisi di Iran masih belum kondusif. Meski begitu, Kemlu melalui KBRI Tehran terus berupaya komunikasi dengan pihak Iran.

“Memang kondisinya secara umum memang masih belum kondusif di sana. Tapi, terus kita upayakan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pemerintah Iran," ucapnya.