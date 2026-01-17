Kemlu Pulangkan 96 WNI dari Arab Saudi

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama KJRI Jeddah memfasilitasi pemulangan 96 warga negara Indonesia (WNI) dari Arab Saudi. Para pekerja migran Indonesia (PMI) ini tiba di Tanah Air pada Jumat (16/1/2026).

1. 96 WNI Dipulangkan

"Sebanyak 95 WNI/PMI dipulangkan dari tarhil/rumah detensi Imigrasi Syumaisi Makkah yang terdiri dari 11 WNI/PMI laki-laki dan 84 perempuan," tulis keterangan website Kemlu RI, Jumat (16/1/2026).

Puluhan WNI tiba di Indonesia menggunakan penerbangan Saudi Arabian Airlines SV 816. Mereka mendarat pukul 09.08 WIB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Setibanya di Indonesia, Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI memfasilitasi kedatangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk proses ketibaan, serah terima dan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Kemlu menyampaikan, KJRI Jeddah juga memfasilitasi pemulangan khusus bagi seorang WNI. Yang bersangkutan mengalami kondisi lumpuh akibat sakit.

Pemulangan ini merupakan hasil kerja intensif Tim Pelayanan dan Pelindungan Kemlu RI dan KJRI Jeddah melalui layanan kekonsuleran, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Serta penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi seluruh WNI/PMI.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen memberikan pelindungan, pelayanan, dan pendampingan maksimal kepada WNI, termasuk dalam memastikan pemulangan ke Tanah Air berlangsung aman dan lancar.

