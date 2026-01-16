KBRI Tehran Imbau WNI Tingkatkan Kewaspadaan di Iran

JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), yang berada di Iran untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi keamanan terkini di dalam negeri dan kawasan sekitar.

Imbauan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi KBRI Tehran, Jumat (16/1/2026). KBRI meminta WNI selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“KBRI Tehran mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Republik Islam Iran untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri sendiri dan keluarga,” tulis keterangan resmi KBRI.

Selain itu, WNI diminta untuk menjaga komunikasi dan secara berkala menginformasikan kondisi serta keberadaan kepada pihak KBRI, menghindari kerumunan massa dan daerah rawan, serta membatasi pergerakan seminimal mungkin.

Lalu menyimpan barang dan dokumen berharga di tempat yang aman, melapor diri bersama anggota keluarga kepada KBRI, dan memantau informasi resmi dan terpercaya serta menaati imbauan keamanan otoritas setempat.

KBRI juga menegaskan, WNI dapat menghubungi hotline KBRI Tehran yang masih aktif melalui telepon kabel maupun seluler lokal di nomor +98 902 466 8889.

(Awaludin)