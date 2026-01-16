Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

KBRI Tehran Imbau WNI Tingkatkan Kewaspadaan di Iran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |14:01 WIB
KBRI Tehran Imbau WNI Tingkatkan Kewaspadaan di Iran
Demo Iran (foto: AP)
A
A
A

JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), yang berada di Iran untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi keamanan terkini di dalam negeri dan kawasan sekitar.

Imbauan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi KBRI Tehran, Jumat (16/1/2026). KBRI meminta WNI selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“KBRI Tehran mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Republik Islam Iran untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri sendiri dan keluarga,” tulis keterangan resmi KBRI.

Selain itu, WNI diminta untuk menjaga komunikasi dan secara berkala menginformasikan kondisi serta keberadaan kepada pihak KBRI, menghindari kerumunan massa dan daerah rawan, serta membatasi pergerakan seminimal mungkin.

Lalu menyimpan barang dan dokumen berharga di tempat yang aman, melapor diri bersama anggota keluarga kepada KBRI, dan memantau informasi resmi dan terpercaya serta menaati imbauan keamanan otoritas setempat.

KBRI juga menegaskan, WNI dapat menghubungi hotline KBRI Tehran yang masih aktif melalui telepon kabel maupun seluler lokal di nomor +98 902 466 8889.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KBRI Tehran Iran Demo Iran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195576//mata_uang_iran-Kca4_large.jpg
Viral Mata Uang Iran Kini Sentuh Nilai Tukar 0 Euro, Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/18/3195505//iran_tutup_wilayah_udara-p3GS_large.jpg
Breaking News : Iran Tutup Sementara Wilayah Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/18/3195482//pangkalan_militer_as_al_udeid_di_qatar-5CYf_large.jpg
Iran Memanas, AS Tarik Pasukan di Pangkalan Militer Qatar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/18/3195318//demo_iran-xFlp_large.jpg
Iran Buka Suara soal Kerusuhan: Protes Damai Disusupi Elemen Kekerasan yang Didukung Asing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/18/3195269//iran-p5DA_large.jpg
2 Ribu Orang Tewas dalam Kerusuhan di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/18/3195266//iran-Nwpi_large.jpg
Iran Tangkap Kelompok Teroris Terkait Israel, Rencanakan Pembunuhan hingga Sabotase
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement