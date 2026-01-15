Pejabat Senior Rusia Ingatkan AS: Serang Iran Bakal Jadi Kesalahan Terbesar

JAKARTA - Pejabat senior Rusia, Leonid Slustky, mengingatkan intervensi militer Amerika Serikat (AS) di Iran berisiko menggoyahkan seluruh kawasan.

1. Rusia Ingatkan AS

“Jika Gedung Putih memutuskan untuk melakukan agresi terhadap Teheran, itu akan menjadi kesalahan terbesar Washington,” kata Slutsky yang memimpin Komite Urusan Internasional di majelis rendah parlemen Rusia, melansir TASS milik.

“Dalam kegilaan minyaknya, Amerika Serikat siap untuk menghancurkan tidak hanya pasar komoditas… tetapi juga secara efektif menggoyahkan seluruh kawasan,” ucapnya.

Slutsky, yang memimpin Partai Demokrat Liberal Rusia, kemudian mengklaim gerakan protes di Iran dipicu kekuatan asing yang mendorong perubahan rezim.

“Para politisi Barat secara efektif telah menyetujui hal ini dengan menyerukan para pengunjuk rasa untuk melanjutkan bentrokan jalanan dan menggulingkan otoritas yang terpilih secara sah,” katanya.

Amerika Serikat (AS) menarik sebagian personel dari pangkalan militer Al-Udeid di Qatar. Penarikan pasukan ini seiring ucapan Presiden AS, Donald Trump, mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terhadap Iran atas tindakan kerasnya terhadap demonstran.

Pemerintah Qatar menyatakan langkah-langkah AS ini sebagai respons atas kondisi di Timur Tengah.

"Sebagai tanggapan terhadap ketegangan regional saat ini," demikian pernyataan pemerintah Qatar, melansir BBC, Kamis (15/1/2026).

Al-Udeid adalah pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah dan sekitar 10.000 personel ditempatkan di sana, serta sekitar 100 staf Inggris. Tidak jelas berapa banyak yang akan pergi.